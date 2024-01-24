القنصلية الصينية في أربيل تفتتح مركزاً لإصدار تأشيرات الدخول "الفيزا"

أربيل(كوردستان24)- افتتحت قنصلية الصين في أربيل، مركزاً لإصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الراغبين في زيارة بلادها.

وجاء ذلك خلال حفل أُقيم في مبنى القنصلية اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، بمناسبة افتتاح المركز وحضره السفير الصيني لدى العراق تسوي وي.

من جانبه أكد محافظ اربيل، أوميد خوشناو، في كلمة له، على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والصين، وخاصة العلاقات التجارية والصناعية.

خوشناو أشاد بالسفارة والقنصلية لافتتاح المركز الذي يهدف إلى تقديم التسهيلات للمواطنين والسياح ورجال الأعمال والمستثمرين، واصفا افتتاح هذا المركز بـ المهم".

وأضاف، أن "افتتاح مركز إصدار التأشيرات الصينية في أربيل مهم جداً بالنسبة لنا، وكنا نطالب دائماً خلال اللقاءات ونؤكد على افتتاح المركز، لأنه في الماضي كان على المواطنين زيارة بغداد أو اسطنبول للحصول على التأشيرات"، مضيفا بأنه "الآن يمكن الحصول على تأشيرات الصين عبر الإنترنت في أربيل".

مركز إصدار تأشيرات الصين هو مركز رسمي للصين ويمكن للمواطنين والمقيمين في إقليم كوردستان التقدم للحصول على التأشيرات.

من جانبها، افتتحت القنصلية الفرنسية العامة في أربيل، الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024، مركز منح تأشيرات السفر الفرنسية، بهدف تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين والسياح والمستثمرين.

وقال القنصل الفرنسي لدى أربيل، يان بريم: "تهدف القنصلية الفرنسية في أربيل إلى جذب المزيد من السياح ورجال الأعمال والطلاب والمستثمرين إلى بلدنا، وعمل مركز التأشيرات مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه يسهل قدوم الأشخاص إلى فرنسا".

وأضاف: "هذا المركز يسهل إصدار التأشيرات للأشخاص، من 80 دولة مختلفة، ولديه مجموعة من الأهداف، منها تسهيل استقبال مقابلات التأشيرات، وتسهيل تنظيم الملفات المتعلقة بالتأشيرة".

وقال القنصل الفرنسي: "مقابلة منح التأشيرة مجانية ولا يتعين عليك زيارة المكاتب السياحية للحصول على المقابلة".

وخلال مشاركته في الحفل، قال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، إن افتتاح هذا المركز جاء للحصول على التأشيرات الفرنسية، ويعد فرصة كبيرة لمواطني إقليم كوردستان للسفر والعودة من وإلى الخارج بسهولة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المركز هو مركز رسمي ويمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من خلاله.