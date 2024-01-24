سیاسة

رُفات 41 إيزيدياً تواري الثرى في سنجار

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کوردستان سنجار

أربيل (كوردستان24)- قال مراسل كوردستان24 في سنجار، إن رفات 41 من الكورد الإيزيديين ووري الثرى اليوم الأربعاء، وذلك ضمن المرحلة السادسة لرفات الإيزيديين الذين تعرضوا لإبادة جماعية على أيدي مسلحي داعش عام 2014.

وارتكب تنظيم داعش 100 مجزرة بحق الكورد في سنجار، وبعد مرور عدة سنوات، عُثِر على قبورٍ جماعية تحتوي رفاتهم.

وأكّد مراسل كوردستان24 في سنجار، أنه تم إرسال الرفات إلى بغداد لإجراء فحص الحمض النووي "DNA" لتحديد هوياتهم، ثم أعيدوا لسنجار ليواروا الثرى.

وبحسب آخر الإحصائيات حول الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين التي ارتكبها داعش في أغسطس 2014 في سنجار، فقد قُتل 7400 شخص، ويتوقع أن يصل العدد إلى 9000 شخص.

وفي الثالث من أغسطس آب 2014، هاجم مسلحو تنظيم داعش قضاء سنجار وقتل مئات الإيزيديين من الرجال، واختطف آلاف الأطفال والنساء.

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