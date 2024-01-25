رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الكاكائيين بحلول عيد قولتاس

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 25 كانون الثاني (يناير) 2024، تهنئة إلى الكاكائيين (اليارسانيين) بمناسبة حلول عيد قولتاس.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد قولتاس، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسانيين) في كوردستان والعراق والعالم، متمنين لهم عيداً زاخراً بأجواء من البهجة والسعادة والسرور.

إن الكاكائيين جزء أصيل من مكونات شعب كوردستان، وقد أدوا دوراً فاعلاً ومهماً في الحركة التحررية لشعب كوردستان. وإذ نثمن بكل تقدير واحترام نضالهم وكفاحهم وتضحياتهم، فإننا نجدد التزامنا الراسخ في الدفاع عن حقوقهم.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان