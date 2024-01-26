سیاسة

رومانوسكي تدين الهجوم على حقل كورمور الغازي في السليمانية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أدانت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكدة ان الولايات المتحدة الامريكية تقف الى جانب شركائها في كوردستان والعراق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي في بينا لها نشرته على موقع إكس اليوم الجمعة " أدين الهجوم الذي وقع بالأمس على خور مور في إقليم كردستان العراق".

وأضافت رومانوسكي "أسفر الهجوم إلى تدمير البنية التحتية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في منتصف فصل الشتاء".

وأكدت أن "الولايات المتحدة الامريكية تقف إلى جانب شركائنا في العراق وإقليم كردستان لدعم سيادة العراق وأمنه".

وقال مصدر أمني مساء أمس الخميس لكوردستان24 "ان طائرات مسيرة مفخخة أطلقت على حقل غاز كورمور الغازي في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال، وسقطا داخل الحقل الغازي".

على صعيد متصل، قال مصدر في مكتب قائممقام جمجمال لكوردستان24 "ان احد الطائرات المسيرة المفخخة ضربت مستودعاً لمخلفات النفط الخام والغاز في الهجوم على حقل كورمور، ما أدى الى نشوب حريق، وعملت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده".

 

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