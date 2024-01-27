بدء الجولة الأولى من المحادثات بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف في العراق

أربيل (كوردستان24)- بدأت اليوم السبت، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، الجولة الأولى من المحادثات بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق.

وكان السوداني قد أعلن منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2023، أن القوات العراقية لديها القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة في العراق. معتبراً أن الوقت "حان لإنهاء مهمة القوات الأجنبية في العراق لمحاربة داعش".

والخميس الماضي، أشار وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، إلى أن الاجتماعات مع التحالف ستستأنف قريباً، لتحديد توقيت انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال إن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وحلفائها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية ستبنى بالتوازي مع قوة التحالف الدولي.

تأتي هذه المحادثات، بعد أن كثفت الميليشيات العراقية هجماتها على قواعد التحالف في العراق وسوريا، والتي نفذت أكثر من 160 هجوماً على القوات الأجنبية منذ منتصف أكتوبر 2023، مطالبة بانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف من العراق وسوريا.