سیاسة

وزير أوقاف كوردستان يجدد التأكيد على حماية الأمن والاستقرار في الإقليم

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وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق
وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق
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أربيل (كوردستان 24)- جدد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان بشتيوان صادق، اليوم السبت، التأكيد على حماية الأمن والاستقرار في الإقليم.

وشدد صادق في كلمةٍ له، خلال مراسيم افتتاح مسجدٍ جديد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، على جديّة حكومة إقليم كوردستان في حماية الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأشار وزير أوقاف كوردستان إلى أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني استطاع التغلب على العديد من التحديّات والأزمات التي واجهته، خلال السنوات القليلة الماضية"، مبيناً أنه "لو كانت أية حكومةٍ أُخرى محل هذه الحكومة، لما استطاعت الصمود والاستمرار" في ظل كل هذه الصعوبات.

وأكد صادق أن "الأعداء يحسدون الأمن والاستقرار الموجود في إقليم كوردستان"، مشدداً على أن "كوردستان ستبقى مزدهرة ومستقرة، لا سيّما أن شعب كوردستان قدم العديد من التضحيات، فضلاً عن أن الرئيس بارزاني يقود دفة القيادة كمرجعٍ قومي".

يأتي كلام بشتيوان صادق، عقب تعرض إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة إلى العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل وجود محاولاتٍ عديدة لتقويض كيان الإقليم.

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