أربيل وبغداد تتّفقان على تكلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توصلت الحكومتان، الاتحادية وإقليم كوردستان، لاتفاقٍ يتضمن تحديد تكلفة إنتاج نفط إقليم كوردستان، دون التوصل لاتفاقٍ حول تكاليف نقله.

وبحسب مصدرٍ مسؤول في حكومة كوردستان، فإن أربيل وبغداد اتفقتا على تحديد مبلغ 20.6 دولار مقابل إنتاج برميل واحد من نفط إقليم كوردستان.

المصدر ذاته، أكّد لـ كوردستان 24 أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لم تتوصلا حتى الآن إلى اتفاقٍ بشأن تكلفة نقل النفط، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، كشف منتصف يناير كانون الثاني الجاري، عن إبرام الحكومتين، الاتحادية وإقليم كوردستان، اتفاقية لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال فؤاد حسين على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في حلقةٍ نقاشية ببيت كوردستان في دافوس، "قبل يومين أبرمت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اتفاقيةً جديدة، لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي".

وأوقفت حكومة إقليم كوردستان تصدير النفط عبر الميناء التركي منذ الـ 25 مارس آذار 2023، وتجري بغداد وأربيل وأنقرة محادثات لاستئناف صادرات النفط.