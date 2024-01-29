دولمَري: ناقشنا في مؤتمر الممثليات كيفية إيجاد أفضل آلية لخدمة الجالية الكوردية في الخارج

أربيل (كوردستان24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى فرنسا علي دولمَري، اليوم الاثنين، أننا ناقشنا في جلسة اليوم الثاني لمؤتمر ممثليات إقليم كوردستان، كيفية إيجاد أفضل آلية لخدمة الجالية الكوردية في البلدان الأجنبية.

وقال دولمري في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إننا ناقشنا في جلسة اليوم الثاني لمؤتمر ممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، موضوعين مهمين للغاية".

وأضاف أنه "في الموضوع الأول، ناقشنا مع دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان إيجاد أفضل آلية لخدمة مواطني كوردستان في الخارج، ولا سيّما الجالية الكوردستانية، لأن عدداً كبيراً من الجالية الكوردستانية تعيش في الخارج وتحتاج إلى تقديم الخدمات".

وأشار دولمري إلى أن "الموضوع الثاني في الجلسة بحث عملية الإصلاح، خصوصاً أنه تم قطع خطواتٍ جيدة في هذا المجال"، مبيناً "أننا في ممثليتنا استمعنا إلى برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة في مجال الإصلاح، وكيفية المشاركة فيه".

بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت أمس الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.