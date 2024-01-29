علي حسين: على الدوام حاول إقليم كوردستان معالجة القضايا العالقة مع بغداد بالحوار والتفاهم

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، اليوم الاثنين، أن إقليم كوردستان باستمرار حاول معالجة القضايا العالقة مع بغداد بالحوار والتفاهم.

وقال حسين في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إقليم كوردستان تأسس بفضل دماء ونضال الشعب الثائر والقيادة الحكيمة التي وضعت اللبنة الأولى لهذا الكيان، وتقود هذه التجربة".

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان تعامل دائماً بحسب النصوص الدستورية والقوانين، في حين أن الجانب الاتحادي هو من اخترق الدستور في كثيرٍ من الأحيان، ولا سيّما في إطار المسائل المتعلقة بالحقوق الكوردية".

وأكد أنه "تقع على عاتق الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولية وواجب قومي ووطني، وذلك باعتباره قوةً مؤثرة يمتد عمره إلى نحو 78 عاماً، كما له تاريخٌ عريق في ظل المؤسس الخالد ملا مصطفى البارزاني، ويقوده اليوم الرئيس بارزاني".

وشدد على أن "إقليم كوردستان يحترم القوانين الدولية، كما أنه لم يشكّل أبداً تهديداً على الأمن الوطني لأي دولة مجاورة، إضافةً إلى أن الإقليم باستمرار حاول معالجة القضايا العالقة مع بغداد بالحوار والتفاهم".

ولفت إلى أن "مشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان في منتدى دافوس، وإظهار مكانة الإقليم على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، يغيظُ بعض الدول والأطراف".

واعتبر أنه "ليس لدى إقليم كوردستان مشاكل مع أي طرف أو دولة، إلا أن تلك الدول تعتبر تقدم إقليم كوردستان تهديداً لها، حيث قام بعضها بمهاجمة الإقليم عدة مرات".