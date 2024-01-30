فوق السحاب.. كوردستان24 تتجول في سفوح ثاني أعلى قمة جبلية يمنية

أربيل (كوردستان24)- يعد جبل صبر في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، ثاني أعلى المرتفعات اليمنية، إذ يتجاوز ارتفاعه ثلاثة آلاف متر عن مستوى سطح البحر، الجبل يمتاز بأجواءه المعتدلة، وطبيعته السياحية، وموقعه المطل على المدينة.

في مدينة تعز اليمنية، كلما تراجع ناظرك، اتسع أمامَه الأفق، وكلما اتسع أفقُه، أحاطه جبل صبر، بشموخه وامتداده الكبير. وهكذا تبدو المدينة، مع كل ارتقاء لك نحو أعالي الجبل الذي يحتضنها من عدة اتجاهات.

المباني كأنها تجمع من حبات اللؤلؤ المتناثرة، تصغر في عينيك أكثر، في كل خطوة تقترب بها من قمة "صبر" التي تعلو عن مستوى سطح البحر بما يزيد عن ثلاثة آلاف متر، ليمثل هذا المرتفع مزارا سياحيا مهما للسكان. التقينا هذه المجموعة من الأصدقاء، وقالوا إنهم هنا للتنزه.

وقال زكريا السعدي وهو زائر للمنطقة لكوردستان24 "جبل صبر من المتنفسات الجميلة وأشهرها في محافظة تعز، خصوصا خلال السنوات التسع الأخيرة، وهي سنوات الحرب. يعد الجبل من الأماكن التي يزورها المواطنون مع أسرهم وعائلاتهم، للهرب من ضغوط الحياة".

يحل جبل صبر في المرتبة الثانية بعد جبل النبي شعيب في صنعاء، من حيثُ القممُ اليمنية الأكثرُ ارتفاعا. هنا في "صبر" وعند آخر نقطة يمكنك الوصول إليها، استقر الحال بعشرات الآلاف من اليمنيين للعيش منذ قديم الزمان، نحتوا من الجبل بيوتا، واستصلحوه للسكن، وحولوا سفوحه إلى مدرجات مكسيةٍ بالخضرة والجمال، فالأغلبية هنا يعملون في نشاط الزراعة والرعي.

وقال يونس عبدالملك وه وأحد سكنة جبل الصبر لكوردستان24 "هنا في هذه القرى سكن آباؤنا وأجدادنا من قبل، ونحن استمرينا بالعيش فيها مع أولادنا، نزرع الأرض بالذرة والهند والفول، مرتاحون في عيشنا، ونحصل على المياه والحطب من الجبل نفسه، حياتنا مريحة، بل وأفضل من حياة المدن".

يملك جبل "صبر" جمالا فريدا وأجواء خلابة، تجذب السكانَ للتنزه في الإجازات الأسبوعية وغيرها، كما أن القادم إلى مدينة تعز من خارجها، لا يُفوِّت زيارة الجبل، والاستمتاع بما يمنحه هدوء المكان، من راحة للنفس وسكينة للروح.

لم يمثل جمال الجبل معلما سياحيا لجذب الزوار بغرض التنزه فحسب، لكنه كان وما يزال طبيعة ساحرة، أسرت ألباب الشعراء والفنانين اليمنيين الذين تغنوا به في عديد من القصائد والأغنيات المحفوظة في الذاكرة اليمنية، تخليدا لهذه اللوحات الربانية البديعة.

تقرير: أيمن قائد – مراسل كوردستان24 في اليمن