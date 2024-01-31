ماذا خلفت الحرب الاسرائيلية في غزة؟

أربيل (كوردستان24)- مع دخول الحرب الاسرائيلية في غزة يومها الـ116، لا زال القصف والاشتباكات مستمرة مخلفة خسائر مادية ضخمة وبشرية، فيما يلقي قصف القاعدة الامريكية في الاردن من قبل الميليشيات العراقية بضلالها على المشهد في المنطقة.

تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيونون وفق تصريحات رسمية اسرائيلية، واقتيد نحو 250 شخصا واحتُجزوا رهائن فيما أطلق سراح حوالى مئة منهم خلال هدنة أبرمت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في وقت سابق، من أن القطاع الفلسطيني المحاصر بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وقال في بيان "بعد ثلاثة أشهر على هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".

وتفيد منظمة يونيسف أن المواجهات وسوء التغذية والوضع الصحي أحدثت "دورة من الموت تهدد أكثر من 1,1 مليون طفل" في هذا القطاع الذي كان يسوده الفقر حتى قبل بدء الحرب.

إسرائيل بدورها شددت على أن عمليتها في غزة ستستمر حتى "عودة" الرهائن و"القضاء" على قدرات حماس العسكرية التي لا تزال "كبيرة" وفق الولايات المتحدة.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من أن "2024 سيكون عام القتال"، مشيرا أيضا إلى "مستوى عال جدا من الاستعداد" للقوات عند الحدود مع لبنان والتي باتت مسرحا لتبادل قصف يومي مع حزب الله منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.

الخسائر البشرية والمادية

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في اليوم 116 للحرب على القطاع، إحصائيات الخسائر البشرية والمادية نتيجة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن إسرائيل ألقت منذ بداية الحرب 66 ألف طن من المتفجرات كانت سبباً بارتكاب ما وصفه بـ "2,269 مجزرة"، على النحو التالي:

· 26,751 قتيلا وصلوا المستشفيات، بينهم 11,500 طفلا، و 8,000 امرأة، و 507 من الأطقم الطبية والدفاع المدني والصحافيين.

· أكثر من 65,000 جريح.

· 7,000 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مجهول.

الاضرار المادية:

· أكثر من 70,000 وحدة سكنية دُمّرت بشكل كامل.

· أكثر من 290,000 وحدة سكنية دُمّرت بشكل جزئي.

· خروج أكثر من 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة.

· تدمير 122 سيارة إسعاف وتعطيلها عن العمل.

· تدمير أكثر من 99 مدرسة وجامعة بشكل كامل.

· تدمير أكثر من 290 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

· تدمير 200 موقع أثري وتراثي في القطاع من أصل 325.

· تدمير 161 مسجدا بشكل كامل.

· تدمير 295 مسجدا بشكل جزئي.

· تدمير ثلاث كنائس.

· تدمير 140 مقراً حكومياً.

ويضيف البيان الحكومي في غزة أنه ومنذ بداية الحرب، نزح قسريا نحو مليوني شخص في قطاع غزة نتيجة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق سكنهم.

فيما يعيش النازحون في مراكز اللجوء والمدارس في حالة إنسانيّة وصحيّة صعبة للغاية، حيث يعاني 700,000 نازح من الأمراض المعديّة بسبب النزوح، من بينهم 8,000 مصاب بعدوى التهاب الكبد الوبائي، وفقا للبيان.