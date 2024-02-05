وزارتا البيشمركة والدفاع الأميركية تناقشان مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس أركان وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان الفريق الركن عيسى عوزير، الاثنين، مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية الأميركية بأربيل، الكولونيل مايكل كاجيرو.

وبحسب بيانٍ لوزارة البيشمركة، ناقش الجانبان البرامج والخطط المستقبلية المشتركة والاهتمام بقواعد التدريب، وآخر جهود وزارة البيشمركة في عملية إعادة تنظيم وحدات وقواتها المختلفة وتقييم كيفية العملية ومستقبل قوات بيشمركة كوردستان.

كما ناقش الطرفان، مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية، واتفقا على تنفيذ نقاط جدول الأعمال بين الوزارتين.

وأكّد البيان، أن الفريق الركن عيسى عوزير، شدّد على أن وزارة البيشمركة ملتزمة بتنفيذ عملية الإصلاح حتى استكمالها.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على التنسيق والاهتمام أكثر بالعلاقات بين وزارة البيشمركة والقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان لاستكمال عملية الإصلاح برمتها.

وتعمل وزارة البيشمركة، بدعمٍ كامل من حكومة إقليم كوردستان وبمساعدة قوات التحالف، على مشروع قانون الإصلاح لإعادة تنظيم القوات.

وفي الـ21 سبتمبر أيلول 2022، وقعت وزارتا البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان والدفاع الأميركية مذكرة التفاهم المحدّثة والتي تهدف للاستمرار بدعم البيشمركة في عمليات القضاء على داعش بشكلٍ نهائي.

مذكرة التفاهم هذه والتي تم التوقيع عليها أول مرة في العام 2016، تعكس التنسيق طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، والتزامهما المشترك بالقضاء النهائي على داعش.

ومن خلال المذكرة، تجدد الولايات المتحدة الأميركية التزامها بمساندة دور ومشاركة قوات البيشمركة، بصفتها واحدة من مكونات القوات الأمنية العراقية، في عمليات القضاء على التنظيم.

وتحدد المذكرة، كلاً من التطورات التي تحققت في مجال الإصلاحات الأساس في المؤسسات، والتزام وزارة شؤون البيشمركة بالمزيد من الإصلاحات بهدف رفع مستوى المهنية لدى قواتها.