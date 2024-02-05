مونديال 2026.. (الفيفا) يعتمد نظاماً جديداً يستفزّ جماهير كرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- أثار النظام الجديد الذي سيعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بطولة كأس العالم 2026، استغراب مشجعي كرة القدم حول العالم.

وستقام النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم في 16 ملعباً في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تقام المباراة النهائية في الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الدول لكرة القدم (الفيفا) عن نظامٍ جديد لأول مرة في مونديال 2026، بمشاركة 48 منتخباً مقسمين على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن النسخة الماضية في 2022.

وسيتأهل من كل مجموعة صاحب المركزين الأول والثاني، كما ستتأهل 8 منتخبات، وهي أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث من ناحية النقاط.

وسيودع البطولة أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بالإضافة إلى 12 منتخباً حلت في قاع كل مجموعة من الـ12.

كما سيشهد الدور التالي مشاركة 32 منتخباً، يشكلون دور الـ32، والذي سيؤدي بعدها إلى 16 منتخباً يشكلون دور الـ16 المعروف سابقاً.

وأكّد المتابعون أن النظام الجديد سيمنح فرصة أكبر للمنتخبات بالتأهل من المجموعات، مما سيقلل من تنافسية البطولة التي ستستمر 40 يوماً بزيادة 10 أيام عن معدل النسخ السابقة.

معتبرين أن توسيع المونديال بشكلٍ غير ضروري، يهدف لزيادة المباريات والدخل العام للبطولة، مع التقليل من قوة المنافسة.