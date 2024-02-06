رئيس حكومة كوردستان يستقبل القنصل العام الجديد للمملكة المتحدة لدى كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة كوردستان القنصل العام الجديد للمملكة المتحدة لدى كوردستان جيمس غولدمان.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان في بيان له اليوم الثلاثاء 6 شباط 2024 "استقبلنا اليوم القنصل العام الجديد للمملكة المتحدة لدى إقليم كوردستان السيّد جيمس غولدمان".

وأضاف البيان "في مستهل اللقاء، هنأنا القنصل العام البريطاني بمناسبة توليه منصبه، وأعربنا عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال الدعم من أجل توطيد العلاقات الثنائية".

وأشار البيان الى أن القنصل العام البريطاني "عبّرعن شكره وتقديره لما تقدمه مؤسسات حكومة الإقليم من تنسيق وتعاون، كما أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان".

وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع "تناولنا آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، والتأكيد على ضمان وصون الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".