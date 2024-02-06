محكمة استئناف أميركية ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية

أربيل (كوردستان 24)- رفضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الثلاثاء طلب دونالد ترامب الحصول على حصانة جنائية نظراً إلى أنه كان رئيساً.

مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائياً بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.

ورأت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا بأن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيساً "غير مدّعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".

وأعلن ترامب عزمه الطعن في قرار المحكمة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسمه ستيفن تشونغ بعد نشر القرار "إذا لا تمنح الحصانة لرئيس، فإن كل رئيس مستقبلي يترك منصبه سيوجه له الحزب في الجهة المقابلة الاتهام على الفور".