مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عامل أمن واستقرار في المنطقة.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس"، إنه "‌أكدنا مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وشدد رئيس وزراء كوردستان على أن "إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، ولن نسمح بأن يُشكّل مصدر تهديدٍ للدول المجاورة".

وأوضح رئيس الحكومة أن "وزير الدفاع التركي أعرب عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع الضحايا الذين اُزهقت أرواحهم في الهجوم الصاروخي غير المبرر على أربيل".

I thanked Turkish Defense Minister Yaşar Güler for his condolences for the unjustified attack on Erbil.



We agreed on the importance of good neighborly ties based on common interests.



The Kurdistan Region is not a threat to its neighbors. pic.twitter.com/RaJUFiSRCV