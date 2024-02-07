مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط 2024، أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عامل أمن واستقرار في المنطقة.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس"، إنه "‌أكدنا مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وشدد رئيس وزراء كوردستان على أن "إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، ولن نسمح بأن يُشكّل مصدر تهديدٍ للدول المجاورة".

وأوضح رئيس الحكومة أن "وزير الدفاع التركي أعرب عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع الضحايا الذين اُزهقت أرواحهم في الهجوم الصاروخي غير المبرر على أربيل".

I thanked Turkish Defense Minister Yaşar Güler for his condolences for the unjustified attack on Erbil.



We agreed on the importance of good neighborly ties based on common interests.



The Kurdistan Region is not a threat to its neighbors. pic.twitter.com/RaJUFiSRCV — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 7, 2024

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 شباط (فبراير) 2024، وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأعرب وزير الدفاع التركي عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع الضحايا الذين اُزهقت أرواحهم في الهجوم الصاروخي غير المبرر على أربيل.

وعبّر رئيس الحكومة عن رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأضاف أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عاملاً للأمن والاستقرار، ولن يسمح بأن يشكّل أو أن يكون مصدر تهديد للدول المجاورة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تناول الجانبان أهمية تنفيذ اتفاقية سنجار بما يشمل تطبيع الأوضاع في المنطقة، ويضمن عودة النازحين إلى ديارهم.

وكان غولر وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة أربيل قادماً من بغداد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي متين غوراك، إضافة إلى عددٍ من المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك.

وكان في استقبال الوفد بمطار أربيل الدولي، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

وفي مستهل لقاءاته بقادة كوردستان، اجتمع غولر اليوم الأربعاء، مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.