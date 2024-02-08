وفد إقليم كوردستان يلتقي بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الامريكي

أربيل (كوردستان24)- التقى وفد رئاسة إقليم كوردستان أمس الاربعاء 7 شباط 2024 مع السيناتور بيل هاغرتي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي، ومايك تيريز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي، والسيناتور تيد باد عضو لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جو مانشين عضو لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، والسيناتور كريس فان هولن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والسيناتور جوني إرسنت عضو لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ الامريكي.

وناقش وفد رئاسة إقليم كوردستان الوضع العام في كوردستان والعراق، وكذلك العلاقات الامريكية مع كوردستان والعراق، وعملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة.

وفي محور آخر من الاجتماعات تم مناقشة دعم الكونغرس الامريكي لاقليم كوردستان، كما أشاد الجانب الامريكي بالصداقة والشراكة بين كوردستان والولايات المتحدة الامريكية، وشدد على الحرية الدينية والتعايش بين مختلف الطوائف في إقليم كوردستان، وثقافة التعددية والتنوع في كوردستان، كما وتم مناقشة الاوضاع في الشرق الاوسط وأحداثها.

وترأس وفد رئاسة إقليم كوردستان فوزي الحريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، بعضوية كل من فلاح مصطفى مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية، ونياز صالح مسؤول العلاقات الخارجية والدبلوماسية في رئاسة إقليم كوردستان، وتريفة عزيز ممثلة حكومة كوردستان في واشنطن.