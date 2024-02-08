سیاسة

ملك الأردن يلتقي مع بايدن وقادة غربيين للضغط من أجل إنهاء حرب غزة

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط الاردن فلسطين غزة الحرب اسرائيل فرنسا المانيا الولايات المتحدة بايدن

أربيل (كوردستان24)- أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، بدأ الخميس، جولة دولية تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.

ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الذي يزور فرنسا وألمانيا أولا،الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي الإدارة عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، ولم يحدد البيان موعدا للاجتماع مع بايدن.

وكشف الديوان، أن ملك الأردن سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

وتهدف هذه الجولة، بحسب المصدر ذاته، إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني  الإسرائيلي.

وأعلن الديوان الملكي، أيضا عن لقاء سيجمع العاهل الأردني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعاصمة الفرنسية باريس.

فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، وفقا للمصدر ذاته.

 

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