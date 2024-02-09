اقتصاد

سياحة سوران: 100 ألف سائح زاروا المناطق السياحة في سوران الشهر الماضي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكدت المديرية العامة للسياحة في سوران ان إحصائيات توافد السياح الى المناطق السياحية في سوران مشجعة للغاية، موضحاً أنه "تم بناء العديد من المشاريع السياحية في سوران السنة العام الماضي.

وقال الدكتور فيصل صادق مدير عام السياحة في إدارة سوران المستقلة اليوم الجمعة 9 شباط 2024 لكوردستان24 "ان 100 ألف سائح جاؤوا الى المناطق السياحية في سوران الشهر الماضي، وكان لهذا العدد من السواح تأثير ايجابي على كافة القطاعات في المنطقة".

وأضاف فيصل صادق "تم إنشاء العديد من المشاريع السياحية في سوران العام الماضي".

وكان مدير عام سياحة سوران قد أكد في وقت سابق"ان اعداد السياح في تزايد مستمر".

وفي وقت سابق، قال وزير البلديات والسياحة في حكومة كوردستان ساسان عوني "في ضوء تشكيل التشكيلة الحكومية التاسعة وتعليمات رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، سيتم إيلاء اهتمام كبير بالقطاع السياحي في كوردستان".

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