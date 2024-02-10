سیاسة

توضيح من المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة كوردستان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني كيان اقليم كوردستان التهديدات

أربيل (كوردستان24)- أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان ان بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حاولوا تضليل آراء وتصريحات رئيس الحكومة، مضيفاً انه شدد على ضرورة حماية كيان إقليم كوردستان الدستوري ومواصلة اتخاذ الاجراءات لازالة التهديدات التي يتعرض لها الاقليم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 10 شباط 2024 في بيان له "قامت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية بنشر بعض التصريحات والتفسيرات الغير صحيحة والبعيدة عن حقائق المجال السياسي والامني للمنطقة".

وأضاف البيان ان تلك المواقع والصفحات "حاولوا تضليل آراء وتصريحات رئيس حكومة كوردستان خلال مقابلته الاخيرة مع قناة NBC الامريكية".

وأشار البيان الى أن "رئيس حكومة كوردستان شدد خلال اللقاء على ضرورة حماية الكيان الدستوري لاقليم كوردستان ومواصلة اتخاذ كافة الاجراءات لازالة التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان".

وتابع البيان "ان الاختباء والخداع أمام الأعداء لن يقلل من المخاطر والتهديدات، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية تجاه كوردستان والشعب الكوردي".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف