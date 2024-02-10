توضيح من المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان ان بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حاولوا تضليل آراء وتصريحات رئيس الحكومة، مضيفاً انه شدد على ضرورة حماية كيان إقليم كوردستان الدستوري ومواصلة اتخاذ الاجراءات لازالة التهديدات التي يتعرض لها الاقليم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 10 شباط 2024 في بيان له "قامت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المحلية بنشر بعض التصريحات والتفسيرات الغير صحيحة والبعيدة عن حقائق المجال السياسي والامني للمنطقة".

وأضاف البيان ان تلك المواقع والصفحات "حاولوا تضليل آراء وتصريحات رئيس حكومة كوردستان خلال مقابلته الاخيرة مع قناة NBC الامريكية".

وأشار البيان الى أن "رئيس حكومة كوردستان شدد خلال اللقاء على ضرورة حماية الكيان الدستوري لاقليم كوردستان ومواصلة اتخاذ كافة الاجراءات لازالة التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان".

وتابع البيان "ان الاختباء والخداع أمام الأعداء لن يقلل من المخاطر والتهديدات، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية تجاه كوردستان والشعب الكوردي".