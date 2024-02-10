وفد رئاسة إقليم كوردستان يلتقي بمسؤولين من البيت الابيض والبنتاغون والخارجية الامريكية

أربيل (كوردستان24)- عقد وفد رئاسة إقليم كوردستان أمس الجمعة 9 شباط 2024 عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الامريكيين في البيت الابيض ووزارة الخارجية الامريكية والبنتاغون، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات وتعزيز العلاقات الامريكية مع إقليم كوردستان، في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.

واجتمع الوفد الكوردستاني بكل من آموس هوكشتاين كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الطاقة والاستثمار في البيت الابيض، وعزرا زيا وكيل وزارة الخارجية الامريكية للامن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، ودانييل شابيروا نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط، وفيكتوريا تايلر نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط.

وسلطت الاجتماعات الضوء على قضايا الطاقة وأهمية إعادة استئناف تصدير النفط والانتخابات البرلمانية في كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد، وأوضاع الاقليات والنازحين وحرية التعبير وحقوق الانسان وتنفيذ اتفاقية سنجار وعملية الاصلاح في وزارة البيشمركة، كما وتمت مناقشة إعادة توحيد قوات البيشمرة وآخر تطورات الوضع المتوتر في الشرق الاوسط والحرب في غزة وإمكانياتها وعواقبها.

وضم وفد رئاسة إقليم كوردستان كل من فوزي الحريري رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، بعضوية كل من فلاح مصطفى مساعد رئيس إقليم كوردستان لشؤون السياسة الخارجية، ونياز صالح مسؤول العلاقات الخارجية والدبلوماسية في رئاسة إقليم كوردستان، وتريفة عزيز ممثلة حكومة كوردستان في واشنطن.