"سنتكوم" تعلن استهداف صواريخ وزوارق للحوثيين في اليمن والبحر الأحمر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الجمعة، شن ضربات ضد 4 زوارق مفخخة و7 صواريخ مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت الخميس بين الساعة 14:00 و18:00 (ت.غ) سبع ضربات للدفاع عن النفس ضد أربعة زوارق مسيرة حوثية مفخخة بدون بحار، وسبعة صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن كانت مستعدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "حددت القيادة المركزية هذه الصواريخ والزوارق المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وتابع: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، تنفيذ ضرباتٍ ضد سفينتين مسطحتين، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في يوم 9 فبراير/شباط، بين الساعة 3 صباحاً و 9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد سفينتين مسطحتين غير مأهولتين(USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي (LACM) كانت مُعدّة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وأشار البيان إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية استطاعت تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت "سنتكوم" أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".