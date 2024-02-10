سیاسة

برويز رحيم: المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق تمثل وجهة نظر طهران

author_image Kurdistan24 اربیل
الخبير في الأمن الدولي برويز رحيم
الخبير في الأمن الدولي برويز رحيم
العراق خبير في الأمن الدولي برويز رحيم الولايات المتحدة الأمريكية إيران وجهة نظر طهران

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في الأمن الدولي برويز رحيم، اليوم السبت 10 شباط 2024، أن المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق تمثل وجهة نظر طهران.

وقال رحيم في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "الضغوطات التي تُمارس لإخراج الولايات المتحدة والتحالف الدولي من العراق، هي قراراتٌ غيرُ عراقية، وإنما تمثل الرؤية الإيرانية".

وأشار رحيم إلى أن "العراق لا يزالُ بحاجةٍ إلى بقاء التحالف الدولي، لأنه غيرُ قادرٍ على حماية نفسه من التهديدات وهجمات الجماعات الإرهابية".

وأوضح أن "المجاميع المسلحة العراقية تنفذ أنشطتها العسكرية في الخارج، والحكومة الاتحادية غير مسيطرة على قراراتها، لكن عندما يُستهدف أحد قادتها من قبل واشنطن، حينها تدعي بأنها قواتٌ رسمية".

وشدد على أنه "في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، فإنه ستلحق بالبلاد خسائر اقتصادية فادحة، كما أنها من الناحية الأمنية ستصبح دولة الميليشيات".

وختم حديثه قائلاً: "إن انسحاب أمريكا من العراق لن يكون سريعاً وسهلاً"، مؤكداً أن "المخاطر التي تواجه العراق لا تتمثل بداعش فقط، وإنما الدول المجاورة أيضاً تستهدف البلاد بالصواريخ".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف