برويز رحيم: المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق تمثل وجهة نظر طهران

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في الأمن الدولي برويز رحيم، اليوم السبت 10 شباط 2024، أن المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق تمثل وجهة نظر طهران.

وقال رحيم في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "الضغوطات التي تُمارس لإخراج الولايات المتحدة والتحالف الدولي من العراق، هي قراراتٌ غيرُ عراقية، وإنما تمثل الرؤية الإيرانية".

وأشار رحيم إلى أن "العراق لا يزالُ بحاجةٍ إلى بقاء التحالف الدولي، لأنه غيرُ قادرٍ على حماية نفسه من التهديدات وهجمات الجماعات الإرهابية".

وأوضح أن "المجاميع المسلحة العراقية تنفذ أنشطتها العسكرية في الخارج، والحكومة الاتحادية غير مسيطرة على قراراتها، لكن عندما يُستهدف أحد قادتها من قبل واشنطن، حينها تدعي بأنها قواتٌ رسمية".

وشدد على أنه "في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، فإنه ستلحق بالبلاد خسائر اقتصادية فادحة، كما أنها من الناحية الأمنية ستصبح دولة الميليشيات".

وختم حديثه قائلاً: "إن انسحاب أمريكا من العراق لن يكون سريعاً وسهلاً"، مؤكداً أن "المخاطر التي تواجه العراق لا تتمثل بداعش فقط، وإنما الدول المجاورة أيضاً تستهدف البلاد بالصواريخ".