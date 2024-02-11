دهوك تتعرّض لهزةٍ أرضية بقوة 4.5 درجة دون وقوع أضرار

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت منطقة شرقي هكاري على الحدود العراقية مع تركيا صباح اليوم الأحد، لهزةٍ أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية إن الهزة التي وقعت في تمام الساعة 7:36 من اليوم الأحد، شعر بها أهالي محافظة دهوك.

وأكّدت أن المنطقة التي تعرضت للهزة الأرضية تقع قرب الحدود العراقية- التركية وتبعد (30) كم شمال شرقي (آميدي- العمادية) من محافظة دهوك.

وأشارت الهيئة إلى عدم ورود أي معلومات تفيد بوقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا.

وفي الـ 3 من فبراير شباط الجاري، أعلنت الهيئة عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قرب الحدود العراقية- التركية، على بُعد 5 كم عن محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وتعّدُ هذه الهزات بمثابة "نشاط طبيعي، كون المنطقة تقع ضمن المناطق الزلزالية والذي يتكرر فيها النشاط بين فترة وأخرى"، بحسب الهيئة.