محلل سياسي: السوداني يتعرض لضغوطات من إيران والفصائل لإخراج القوات الأمريكية

أربيل(كوردستان24)- أكد المحلل السياسي، نوزاد هيتوتي، أن الحكومة العراقية لا تزال تقبع تحت سيطرة إيران، ولهذا السبب هناك الكثير من الضغط على رئيس الوزراء العراقي، من قبل إيران، والفصائل لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال هيتوتي، لـ كوردستان24، اليوم، الإثنين، 12 شباط 2024، إن "الحكومة العراقية، لا تزال تحت سيطرة إيران، لذلك هناك الكثير من الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من قبل إيران، وجماعة الميليشيات لطرد القوات الأمريكية من العراق، ولا توجد خطة حتى الآن، ولم تطلب الحكومة العراقية رسميا من الحكومة الأمريكية سحب قواتها من العراق".

وأضاف، أن "المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، التي بدأت كانت مجرد مناقشة مؤقتة، لتحديد جدول زمني بين الجانبين، وتقييم الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، خاصة عندما أصدر البنتاغون بيانا يناقش ثلاث نقاط رئيسية، إحدى هذه النقاط هي: إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها، هل سيكون لدى العراق القوة والقدرة على مواجهة الإرهاب وداعش؟ ".

وتابع: "ثانيا، هل يستطيع العراق حماية سيادة العراق؟، كما نرى، هناك تهديدات من إيران والإرهابيين وتركيا والميليشيات نفسها للعراق، إذ أصابت الصواريخ والقذائف القوات الأمريكية في الداخل والخارج، ويجب تقييم ذلك".

وأردف، "وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة، وهي ما إذا كانت القوات العسكرية العراقية قادرة على حماية سيادة العراق وسياسته، وبدأت المحادثات حول هذه النقاط. قبل عام 2014، عندما دخلت القوات الأمريكية العراق بناء على طلب العراق الرسمي من 2020 إلى 2021، وتم تكليف القوات الأمريكية بمهام في العراق، القوة المقاتلة والقوة الاستشارية، وهي قوة مكونة من 2500 جندي، من الطبيعي أن يضع العراق والولايات المتحدة جدولا زمنيا لخفض عدد هذه القوات.