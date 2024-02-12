سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور عائلة الشهيد بيشرو دزيي في دبي

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور عائلة الشهيد بيشرو دزيي في دبي
رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور عائلة الشهيد بيشرو دزيي في دبي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الشهيد بيشرو دزيي زوجة بيشرو دزيي أطفاله المصابين

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 شباط (فبراير) 2024، زوجة الشهيد بيشرو دزيي وأطفاله المصابين في مدينة دبي.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تفقد اليوم الاثنين، زوجة الشهيد بيشرو دزيي وأطفاله المصابين في مدينة دبي، الذين أصيبوا نتيجة القصف الصاروخي الذي طال أربيل".

وأشار البيان إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان تفقد عن قرب أوضاعهم الصحية، وتمنى لهم الشفاء العاجل".

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.

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