الإعلام التركي يتعاطى بأهمية مع اجتماع مسرور بارزاني وأردوغان في دبي

أربيل(كوردستان24)- تعاطى الإعلام التركي، بأهمية بالغة، مع الاجتماع الذي جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة الحكومات 2024، في دبي.

وتصدر خبر اللقاء، الصفحة الأولى لوكالة الأناضول، الرسمية التركية، حيث أفاد مراسل الأناضول أن اللقاء جاء ضمن إطار اللقاءات الثنائية للرئيس التركي على هامش المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي.

موقع دمير أورون، التركي، تحدث بإسهاب عن اللقاء، ولم يتوانى عن نشر الخبر، ضمن الأخبار الرئيسية للموقع، إلى جانب موقع دوغرو خبر، وأودا تي في، والموقع الالكتروني لقناة خبر كلوبال.

الجرائد الرئيسية الرسمية في تركيا، من جانبها تناولت الخبر، على صفحاتها، وأهمها ميللت وحرييت وبيركون.

و اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور الثلاثاء 13 شباط (فبراير) 2024، مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وفي الاجتماع، الذي حضره وزراء الخارجية، والدفاع، والموارد الطبيعية والتجارة الأتراك، جرى بحث الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كذلك شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

وجاءت مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وانطلقت الاثنين، القمة العالمية الـ11 للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.