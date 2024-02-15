حلفاء واشنطن يحذرون اسرائيل من النتائج "الكارثية" لشن عملية عسكرية في رفح

أربيل(كوردستان24)- حذّر قادة استراليا وكندا ونيوزيلندا الخميس اسرائيل من النتائج "الكارثية" المحتملة لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبينما حضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه حكومة بنيامين نتانياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، أعرب قادة الدول الحليفة لواشنطن عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.

وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. نحو 1,5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه".

وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة وحصيلة قتلى تقول سلطات غزة إنها تجاوزت الآن عتبة 28 ألف شخص، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمضي قدما في الحرب.

وقال نتانياهو في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

وتعتقد إسرائيل أن مسلحي حماس المسؤولين عن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية، يتحصنون في رفح ومعهم عدد من الرهائن الذين احتجزتهم الحركة الاسلامية خلال هجومها ويقدر عددهم ب130.

AFP