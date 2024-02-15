أمن

حلفاء واشنطن يحذرون اسرائيل من النتائج "الكارثية" لشن عملية عسكرية في رفح

author_image Kurdistan24 اربیل
غزة
غزة
الشرق الاوسط

أربيل(كوردستان24)- حذّر قادة استراليا وكندا ونيوزيلندا الخميس اسرائيل من النتائج "الكارثية" المحتملة لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبينما حضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه حكومة بنيامين نتانياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، أعرب قادة الدول الحليفة لواشنطن عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.

وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. نحو 1,5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه".

وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة وحصيلة قتلى تقول سلطات غزة إنها تجاوزت الآن عتبة 28 ألف شخص، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمضي قدما في الحرب.

وقال نتانياهو في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

وتعتقد إسرائيل أن مسلحي حماس المسؤولين عن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية، يتحصنون في رفح ومعهم عدد من الرهائن الذين احتجزتهم الحركة الاسلامية خلال هجومها ويقدر عددهم ب130.

AFP

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف