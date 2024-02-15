محافظة أربيل تعلن تجاوز الجفاف

أربيل(كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، إنه حتى اليوم الخميس (15 شباط 2024)، انهمر نحو 372 ملم من الأمطار في محافظة أربيل، و"يمكننا القول إننا تجاوزنا الجفاف".

وقال: "هذا العام تجاوزنا الجفاف، وما تبقى هو جفاف هيدرولوجي يقاس في نهاية موسم الأمطار، لكن النتائج جيدة جدا، ونحن متفائلون ويمكننا القول إننا تجاوزنا هذا الجفاف".

وأضاف، "كما أن الجفاف المجتمعي، الذي يتسبب بهجرة الرعيان، والنزوح من القرى، لم يصل إلى هذا الوضع في محافظة أربيل هذا العام".

وتابع، "وبحسب هيئة المسح الجيولوجي، لمحافظة أربيل، هناك حاجة إلى 400 ملم من الأمطار لاجتياز الجفاف، ولكن اعتبارا من اليوم الخميس، هطلت 372 ملم من الأمطار في محافظة أربيل، وفي المناطق الجبلية وصلت الكمية إلى 600 ملم، لذلك يمكننا القول أنه لن يكون هناك جفاف هذا العام، لأن الموسم سيستمر حتى شهر أيار".

وزاد، " على الرغم من الأزمة، مع إنفاق 40 مليار دينار بأمر ودعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان، وتم تنفيذ عدة مشاريع في العامين الماضيين، وبالتالي القضاء على مخاطر الفيضانات".

وأدرف، " وفي محافظة أربيل، يجري تنفيذ، مشاريع مخصصة لتجميع مياه الأمطار والقضاء على مخاطر الفيضانات، وتفيد في زيادة المياه الجوفية".