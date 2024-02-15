برعاية إعلامية من كوردستان24.. ينطلق ملتقى الرافدين 2024

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن ينطلق ملتقى الرافدين 2024، في شهر آذار المقبل بمدينة بغداد، والذي سترعاه إعلامياً مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام.

وينعقد (ملتقى الرافدين 2024) بنسخته الخامسة، تحت شعار "مستقبل الإنسان.. أزمات وتحوّلات"، في الفترة من (3-5) آذار مارس 2024، وعلى مدار ثلاثة أيام في فندق الرشيد (رويال توليب) بالعاصمة الاتحادية بغداد.

وسيُشارك في الملتقى عددٌ من المسؤولين السياسيين والشخصيات الحكومية الرسمية وغير الرسمية من إقليم كوردستان والعراق والمنطقة والعالم، إضافةً إلى عددٍ كبير من مراكز الفكر والأبحاث والدراسات العربية والإقليمية والأوروبية والأمريكية والآسيوية كما في الملتقيات السابقة.

وسيقام حفل الافتتاح في قاعة الزوراء في فندق الرشيد (رويال توليب) – بغداد، الساعة السابعة مساءً يوم الأحد 3 آذار (مارس) 2024.

كما ستبدأ فعاليات الجلسات النقاشية واللقاءات الخاصة في الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة مساءً خلال يومي (4-5) آذار (مارس) 2024، وتبدأ ورش العمل في الساعة الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً من يوم الافتتاح.

ومركز الرافدين للحوار (R.C.D) مركز فكريٌّ مستقلٌّ، يعمل على تشجيع الحوارات السياسية والثقافية والاقتصادية بين النُخب كافة؛ لتعزيز التجربة الديمُقراطية وتحقيق السلم المُجتمعي، ورفد مؤسسات الدولة والمجتمع بالخبرات والرؤى الاستراتيجية؛ ابتغاء تفعيل دورها والارتقاء بأدائها.

يُشار إلى أنه في الـ 20 من كانون الأول ديسمبر 2022، عقدت مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام مع مركز الرافدين للحوار اتفاقية شراكة، تؤسس لشراكة هادفة بين الطرفين، وقعها عن كوردستان24 المدير العام للمؤسسة أحمد الزاويتي، وعن مركز الرافدين للحوار المدير التنفيذي الدكتور حسن لطيف.

وتضمنت الاتفاقية بنوداً عديدة يلتزم الطرفان بتنفيذها على مدى خمس سنوات، شملت الركائز الأساسية لتعاون بناء في مجالات الإعلام والبث المباشر والأنشطة والندوات والجلسات النقاشية والثقافية والفكرية وورش العمل ذات الصلة، وتغطيتها عبر المنصات المعتمدة في القناة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونصّت الاتفاقية أيضاً على تبادل الزيارات والدعوات لحضور المُلتقيات والمؤتمرات، وإقامة المشروعات المشتركة، وتبادل الإصدارات والمنشورات، ودعم الجهود الساندة لتعزيز ثقافة الحوار والسلام الوطني.