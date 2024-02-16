سیاسة

قريباً.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل ودياربكر

author_image مظفر مزوري
کوردستان اربيل دياربكر رحلات جوية جودت يلماز نائب الرئيس التركي

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز اليوم الجمعة في دياربكر خلال مؤتمر صحفي أنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين أربيل ودياربكر قريباً.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز في مؤتمر صحفي في مدينة دياربكر "بعد الاجتماع مع وزير النقل التركي، قررنا استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دياربكر أربيل".

يُذكر ان الرحلات الجوية بين أربيل ودياربكر كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الحين لم تكن هناك أي رحلات بين مطاري أربيل الدولي ودياربكر.

يتبع ...

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