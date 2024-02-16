ناظم هركي: عدم تنفيذ اتفاق سنجار هو سبب عدم عودة النازحين الى المدينة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الفرع الـ17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان عدم تنفيذ اتفاق سنجار هو سبب عدم عودة أهالي سنجار الى المدينة، مضيفاً ان هناك جميلة من الاسباب والجهات التي تحول دون تنفيذ اتفاق سنجار.

وقال ناظم هركي رئيس الفرع الـ17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الجمعة 16 شباط 2024 لكوردستان24 "ان عدم تنفيذ اتفاق سنجار هو سبب عدم عودة الاهالي للمدينة، في حين ان الاهالي يريدون العودة الى ديارهم".

وأضاف ناظم هركي "ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في سنجار، لذا سواء كان أهالي سنجار موجودين في المخيمات أو عادوا، فانهم يعتبرون ان الديمقراطي الكوردستاني هي الجهة الوحيدة التي تقف معهم، ونتائج الانتخابات دليل على ذلك".

وأشار هركي الى أن "هناك عدة أسباب وعدة جهات تمنع تنفيذ اتفاق سنجار، وأحد أهم الاسباب هو عدم مغادرة الميليشيات المسلحة المدينة، وحتى داخل الحكومة الاتحادية هناك جهات تمنع تنفيذ الاتفاق".

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكنت مجاميع مسلحة غير قانونية من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وسنجار هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وهي بحاجة إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وأبرمت أربيل وبغداد في تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار، ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد، يتعين تشكيل قوة أمنية في سنجار قوامها 2500 شخص، جزء منهم من النازحين، بيد أنه لم يتم تشكيلها إلى الآن.