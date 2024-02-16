نيجيرفان بارزاني وغوتيريش يؤكدان على ضرورة الحفاظ على استقرار العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان والامين العام للامم المتحدة على ضرورة الحفاظ على استقرار العراق في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بتوترات أمنية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم الجمعة 16 شباط 2024 "التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ميونخ، وبحثا التحديات الامنية والسياسية التي يواجهها العراق والتهديدات التي تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بشكل عام".

وأضاف البيان "اتفق الجانبان على أن السلام والاستقرار في العراق إقليم كوردستان مهم للمنطقة بأكملها ويجب حماية أمن العراق وسيادته وعدم السماح بتورط العراق في صراعات المنطقة، مشددين على أنه في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بوضع أمني حساس يجب على الجميع ان يساعدوا في تهدأة الوضع والحفاظ على الاستقرار".

وأشار البيان الى أنه "نيجيرفان بارزاني أشاد بحضور ودور الامم المتحدة ومساعداتها في العراق وإقليم كوردستان، وثمن عمل وأنشطة الفريق الاممي في العراق، من جانبه شكر غوتيريش رئيس إقليم كوردستان على دوره الايجابي في العملية السياسية في العراق وكوردستان".

وأوضح البيان "شهد اللقاء مناقشة أخر تطورات المباحثات بين أربيل وبغداد وحل القضايا العالقة بين الطرفين، والوضع الداخلي في كوردستان، وضرورة إجراء انتخابات كوردستان في أقرب وقت، والوضع في المنطقة بشكل عام والوضع الامني والانساني في غزة".

ومؤتمر ميونخ للأمن، هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وتبدأ نسخة عام 2024، يوم الجمعة الموافق 16 شباط فبراير الجاري، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر نفسه، في ميونخ ثالث أكبر مدينة في ألمانيا.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.