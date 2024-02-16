سیاسة

وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن

author_image مظفر مزوري
العالم روسيا المعارضة الروسية اليكسي نافالني سجن الدائرة القطبية الكرملين

أربيل (كوردستان24)- توفي زعيم المعارضة الروسية والعدو الأول للكرملين أليكسي نافالني الجمعة في سجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، على ما أعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية في بيان.

وقد ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوفاة نافالني على ما أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال فريق المعارض إنه لم يبلغ رسميا بوفاته وإن محاميه في طريقه إلى السجن.

وعلى الإثر اتهم رئيس لاتفيا الكرملين "باغتيال" نافالني، وقالت الخارجية النروجية إن موسكو "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن موته.

وأفادت سلطات السجون لمنطقة ياما في القطب الشمالي في بيان "في 16 شباط/فبراير 2024، شعر السجين نافالني أ.أ. بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري ... أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين ويجري التثبت من أسباب الوفاة".

وأضافت "كل إجراءات الانعاش اتخذت لكن لم تعط نتائج إيجابية".

وكان الناشط البالغ 47 عاما يمضي عقوبة بالسجن 19 عاما بعد إدانته بتهمة "التطرف" في سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا في ظروف بالغة الصعوبة.  

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