أرملة البغدادي تكشف أسراراً صادمة عن زعيم داعش

أربيل (كوردستان 24)- كشفت أرملة زعيم تنظيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، أسماء محمد، أسرارا صادمة عن زوجها المقتول منذ 5 سنوات.

وقُتِل إبراهيم العواد المكنّى بأبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت المعتقلة حالياً في العراق، إن البغدادي امتلك أكثر من 10 "سبايا" إيزيديات، مؤكدة أنها كانت تعاملهن بلطف، كما لفتت إلى أن البغدادي تزوج طفلة عراقية في الـ 14 من عمرها وكانت ابنة أحد معارفه.

واعتبرت محمد أن البغداد وقيادات في تنظيمه، أصبحوا مهووسين بالنساء، وحولوا دولة الخلافة إلى دولة نساء، بحسب لقاءٍ خاص مع العربية.

وقالت: لقد انساقوا وراء شهواتهم، بشكلٍ يتعدى حدود الإنسانية، مضيفة أن زوجها الذي كان مصابا بالسكري "انغمس في شهواته بعد إعلان دولة الخلافة".

وكشفت أن زعيم التنظيم كان يطمح إلى أن تصل دولته حتى روما في أوروبا. وأكدت أن الغرور أصابه بعد توسع سيطرته.

في غضون ذلك، أكّدت أسماء التي تزوجت عام 1999 بإبراهيم العواد، أن القوات الأميركية اعتقلت زوجها من دون سبب عام 2004.

وكشفت أن أفكاره تغيّرت بشكلٍ تام بعد سنتين من خروجه من السجن، مؤكدة أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008.