صحة وبیئة

ژیار جلال: فرقنا على أهبة الاستعداد لأي احتمالٍ غير متوقع

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ژیار جلال
ژیار جلال
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مديرية خدمات البيئة في أربيل، وجود تنسيق كامل بين جميع فرق الطوارئ للحد من وقوع سيول وفياضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها معظم مناطق إقليم كوردستان.

وقال مدير خدمات البيئة، ژیار جلال، في مقابلةٍ مع كوردستان 24 ، "هناك تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية، للحد من مخاطر الفيضانات".

معتبراً أن هذا التنسيق "ساهم بعدم وقوع أي أضرار، وفرقنا على أهبة الاستعداد لأي احتمال غير متوقع".

وأضاف: لولا العمل والتحضير المسبق، لكانت كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الفائتين،  قد تسببت بأضرار كبيرة.

يأتي ذلك، بينما أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، إنجاز العديد من المشاريع للحد من مخاطر تشكّل السيول والفيضانات في أربيل.

وبحسب بيانٍ لمحافظ أربيل، فإن المشاريع تمثلت بـ "إنشاء عدد كبير من السدود والأحواض الاصطناعية، وتنظيف أكثر من 300 كيلومتراً من قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن توسيع الترع وإنشاء الجسور والمصارف الصندوقية".

وأوضح محافظ أربيل أن كل تلك المشاريع والأعمال الأخرى "ساهمت في تقليل مخاطر وقوع  الفيضانات".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.

 

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