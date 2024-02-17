رئيس إقليم كوردستان ووزير خارجية البحرين يناقشان أوضاع المنطقة

أربيل (كوردستان24)- خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (السبت، 17 شباط 2024)، مع عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين.

ونوقشت خلال الاجتماع الأخطار والتحديات التي نجمت عن الحرب في غزة وتداعياتها وباتت تهدد الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط. في هذا الصدد، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار.

وفي محور آخر للاجتماع، عبر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تطوير علاقات البحرين مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وفي هذا السياق، جرى تسليط الأضواء على الفرص والمجالات المتاحة في الجانبين والتي يمكن العمل عليها.

أوضاع العراق وإقليم كوردستان، وتهديدات وخطر الإرهاب في المنطقة، شغلت محوراً آخر من الاجتماع.