سیاسة

رئيس إقليم كوردستان ووزير خارجية البحرين يناقشان أوضاع المنطقة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان نيجيرفان بارزاني كوردستان مؤتمر ميونخ ألمانيا

أربيل (كوردستان24)- خلال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (السبت، 17 شباط 2024)، مع عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين.

ونوقشت خلال الاجتماع الأخطار والتحديات التي نجمت عن الحرب في غزة وتداعياتها وباتت تهدد الأمان والاستقرار في الشرق الأوسط. في هذا الصدد، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار.

وفي محور آخر للاجتماع، عبر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تطوير علاقات البحرين مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وفي هذا السياق، جرى تسليط الأضواء على الفرص والمجالات المتاحة في الجانبين والتي يمكن العمل عليها.

أوضاع العراق وإقليم كوردستان، وتهديدات وخطر الإرهاب في المنطقة، شغلت محوراً آخر من الاجتماع.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف