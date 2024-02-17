نيجيرفان بارزاني يصف دور الأمم المتحدة في العراق بالإيجابي

أربيل(كوردستان24)- في اجتماع مساء اليوم (السبت، 17 شباط 2024) في مؤتمر ميونخ للأمن، جمع بين نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان وفولكر بيرسيس رئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لمهام بعثة الأمم المتحدة في العراق، جدد التعبير عن الشكر والتقدير للحضور والدور الإيجابي للأمم المتحدة في العراق وإقليم كوردستان وفي المجالات كافة.

من جهته، سلط بيرسيس الضوء على مهمته وفريقه والمتمثلة في تقييم ومراجعة دور ومهمة فريق الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في العراق وإقليم كوردستان، وتبادل مع رئيس إقليم كوردستان الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع الحالية للعراق والتطورات الأمنية والسياسية فيه.

التباحث بشأن أوضاع المنطقة بصورة عامة، شغل جانباً آخر من الاجتماع.

وغادر رئيس إقليم كوردستان يوم الخميس 15 شباط 2024 مدينة أربيل، متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

ومؤتمر ميونخ هو اجتماع سنوي لرؤساء دول وحكومات وقادة عسكريين ورؤساء أجهزة أمن ومخابرات ودبلوماسيين كبار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالأمن الدولي.

وبدأت نسخة عام 2024، يوم أمس الجمعة 16 شباط فبراير، وتستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، في ميونخ ثالث أكبر مدينة ألمانيّة.

ومع احتدام الصراعات في أكثر من جبهة حول العالم، تتصدر جُملة من القضايا أجندة المؤتمر، في مقدمتها الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وتأثير الاضطرابات السياسية.

