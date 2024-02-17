رئيس بلدية أربيل يؤكد مواصلة المشاريع الخدمية التي من شأنها تقليل مخاطر الفيضانات

أربيل(كوردستان24)- أكد رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، تنفيذ عدد من المشاريع المختلفة لمنع الفيضانات في أربيل، مضيفاً أن بعض المواطنين لا يحافظون على المجاري المائية نظيفة.

وقال هادي لـ كوردستان24، إنه "في العام الماضي، خصصت 24 مليار دينار من ميزانية رئاسة بلدية أربيل لتنفيذ عدد من المشاريع، دخل 22 مشروعاً استراتيجياً منهم مرحلة التنفيذ".

رئيس بلدية أربيل، أضاف "كلما كانت هناك توقعات، بهطول كمية كبيرة من الأمطار، يتم تكثيف العمل لتقليل مخاطرها".

وأشار هادي إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان، دعم بشكل مستمر مشاريع تصريف المياه، بالإضافة إلى منع الفيضانات ستؤدي أيضا إلى تصريف المياه التي يمكن استخدامها للزراعة".

وقال رئيس بلدية أربيل: "للأسف عدد كبير من المواطنين لا يتعاونون مع فرقنا، إضافة إلى ذلك، أحيانا يمنعون عمل الفرق، مما يؤدي بالطبع إلى انسداد المجاري، وتجمع المياه".

وتابع، "هناك عدد من الأماكن في أربيل كانت بها نقاط ضعف، لكن هذا العام تم حل مشاكل هذه الشوارع والأحياء، وفي المستقبل لدينا خطط لحل جميع المشاكل".

وزاد: "تتواجد فرق البلدية في الشوارع على مدار 24 ساعة دون نوم لمنع أي حوادث غير مرغوب فيها".

وتشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان موجة من الأمطار الغزيرة منذ عدم أيام، ومن المتوقع استمرارها لغاية يوم الأحد المقبل.