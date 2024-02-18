الرئيس بارزاني يهنئ بالذكرى السنوية الـ (71) لتأسيس اتحادي الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستانيين

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 18 شباط 2024، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ (71) لتأسيس اتحادي الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستانيين.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة الذكرى السنوية الـ (71) لتأسيس اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شباب وطلبة كوردستان الأعزاء، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح.

لقد كان اتحادا طلبة كوردستان، والشباب الديمقراطي الكوردستاني منذ بداية تأسيسهما في ثورة أيلول ولغاية الآن، مركزاً لتنشئة الشباب الأوفياء والمناضلين والقيادات الكفوءة والمتمكنة، ولطالما رفدا الحركة التحررية الكوردستانية بزخم وطاقات جديدة، وقدما التضحيات في هذا الطريق.

ينبغي أن يكون اتحادا طلبة كوردستان، والشباب الديمقراطي الكوردستاني في المرحلة الحالية، على مستوى تطلعات المجتمع والقضية العادلة لشعبهما، ولطالما شكّل الطلبة والشباب أمل شعب كوردستان، وينبغي عليهم الالتزام بالقيم العليا لنهج الكوردايتي الوطنية عبر نضالهم وكفاحهم، وأن يتسلحوا بالعلم والوعي لخدمة الأهداف العليا لشعب كوردستان، وتنشئة شبابٍ واعٍ وواثقٍ من نفسه.

أهنئكم من جديد وكل عام وأنتم بخير

مسعود بارزاني

18 شباط 2024