نيجيرفان بارزاني يختتم برنامجه في مؤتمر ميونخ للأمن

أربيل(كوردستان24)- بعد مشاركة فاعلة في الأيام الثلاثة لمؤتمر ميونخ للأمن وجدول أعمال حافل باللقاءات والاجتماعات مع قادة ومسؤولي الدول ووفودها، ومع اختتام أعمال المؤتمر بعد ظهر اليوم (الأحد، 18 شباط 2024) اختتم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني زيارته لألمانيا.

وبحث نيجيرفان بارزاني مع قادة وكبار مسؤولي الدول، الأوضاع الأمنية والسياسية للعراق وإقليم كوردستان، وتعقيدات منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات والتحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة والعالم، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مجالات الطاقة وأمن الطاقة وتأثيرات التغيير المناخي وعرض عليهم رؤى إقليم كوردستان حول هذه القضايا.

ضم جدول أعمال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في الأيام الثلاثة للمؤتمر لقاءات واجتماعات مع: الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس جمهورية أذربيجان، ملك الأردن، ورؤساء ووزراء اليونان وقطر وأرمينيا وإستونيا، ونائب رئيس ومسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والنمسا وتركيا والكويت والفاتيكان والبحرين، ووزيري دفاع بريطانيا وألمانيا.

كما اجتمع بعدد من الوفود وكبار مسؤولي الدول، ومنهم: وفدي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار، وزراء الدولة الألمان لشؤون الدفاع والخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، رئيس الفريق المستقل للمراجعة الاستراتيجية لمهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق، ووفود برلمانيي أحزاب SPD وCDU وCSU الألمانية ومستشاري الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية.