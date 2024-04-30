اقتصاد

لأول مرة.. أتمتة نظام مراقبة مرور البضائع في منافذ إقليم كوردستان الحدودية

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کوردستان

  أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024، استخدام نظام الأتمتة لمراقبة مرور البضائع والشاحنات، في المنافذ الحدودية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه استخدام نظام الأتمتة لنقل البضائع في منافذ إقليم كوردستان بالتنسيق مع وزارة النقل الاتحادية ويغطي بوابات جمهورية العراق الاتحادية.

وفقاً لجوهر: "المشروع سيخلق نحو 300 فرصة عمل للشباب في إقليم كوردستان وحده، وأضاف يمكننا مراقبة الشاحنات التي تدخل إقليم كوردستان عبر بوابات العبور إلكترونياً ومساعدة الجهات الأمنية، كما يمكن عرض بضائعها إلكترونيا".

وختم حديثه قائلاً: إن هذا المشروع يأتي من أجل التنسيق والمصالح بين إقليم كوردستان والعراق ودول الجوار والخليج.

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