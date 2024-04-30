أربيل وبغداد تبحثان آليات العمل المشترك لتسويق القمح

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري مع وزيري التجارة والصناعة كمال مسلم سعيد والزراعة بيكرد طالباني في حكومة إقليم كوردستان، آليات العمل المشترك لاستعدادات موسم تسويق محصول الحنطة المحلية والكميات المتوقعة وتهيئة المخازن والطاقات الخزنية الاستيعابية.

وقالت وزارة التجارة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إن الغريري أكّد على "التعاون والدعم بكل ما يخدم فلاحي الإقليم أسوة بفلاحي باقي محافظات البلاد، وحسب معايير المساواة والارتقاء بالتعاون والدعم مع وزارتي التجارة والزراعة في الإقليم لتقديم أفضل الخدمات والدعم . "

ودعا وفد الإقليم إلى "التنسيق والتفاهم مع وزارة الزراعة الاتحادية حول المساحات المزروعة والغلة الزراعية وحجم الكميات المتوقع تسويقها بما يتناسب مع حجم الطاقات الخزنية للإقليم مع العمل في الوقت ذاته على توسعة الطاقات الخزنية من البناكر كطاقات احتياطية".

من جانبها قالت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، إن "الإقليم عمل هذا العام بشكل علمي وفني ودقيق، من خلال زراعة مساحات كبيرة من الحنطة، وإنتاج من المحصول بمستويات عالية، فضلاً عن العمل مع وزارة الزراعة الاتحادية بتشكيل لجنة فنية استشارية وقامت بالمسح الجوي للمساحات الزراعية بالإقليم، الخاصة بزراعة الحنطة".