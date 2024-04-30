بغداد توافق على إمداد إقليم كوردستان بالغاز المنزلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، عن موافقة الحكومة العراقية على إمداد الإقليم بـ 620 طناً من الغاز المنزلي يومياً، لحين استئناف العمل مجدداً في حقل كورمور.

وقالت الوزارة إن الحكومة العراقية ستمدُّ إقليم كوردستان بالغاز من حقلي التاجي والناصري.

وفي أعقاب الهجوم على حقل كورمور في الـ 26 أبريل نيسان، وجهت وزارة الثروات الطبيعية كتاباً إلى وزارة النفط الاتحادية لتوريد الغاز المسال للإقليم، لحين استئناف الإنتاج في حقل كورمور.

وجاء في كتاب وزارة الثروات الطبيعية، أن محافظة أربيل تحتاج إلى 300 طن من الغاز المسال يومياً، ومحافظة السليمانية إلى 260 طناً، بينما دهوك فتحتاج إلى 160 طناً من الغاز المسال يومياً.

في المقابل، ردّت وزارة النفط الاتحادية على كتاب وزارة الثروات الطبيعية بأنه تم الحصول على موافقة رئيس الوزراء العراقي على توريد الغاز المسال لمواطني إقليم كوردستان لحين استئناف الإنتاج في حقل كورمور.

وفي الـ 26 أبريل نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجومٍ إرهابي من طائرةٍ مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الإرهابي على حقل كورمور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجا واط.