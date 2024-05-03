"سنتكوم" تعلن تدمير 3 طائراتٍ مسيرة تتبع للحوثيين باليمن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، أن قواتها دمّرت ثلاث طائراتٍ مسيّرة بعد الاشتباك معها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

واعتبرت سنتكوم في بيانٍ عبر منصة (إكس X)، تلك المسيرات "تهديداً وشيكاً" للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.

May 2 Red Sea Update



At approximately 2:00 p.m. (Sanaa time) on May 2, 2024, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged and destroyed three uncrewed aerial systems (UAS) in an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.



It was determined these systems… pic.twitter.com/3vt2DGn8ZS — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2024

يأتي ذلك، بينما أعلنت جماعة الحوثي، أمس الخميس، أن 5 غارات أميركية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي غرب البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين.

ومنذ مطلع 2024 الجاري، يشنُّ تحالفٌ تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ومنذ الـ 19 نوفمبر تشرين الثاني 2023، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي، زاعماً أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.