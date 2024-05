"سنتكوم" تعلن تدمير 3 طائراتٍ مسيرة تتبع للحوثيين باليمن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، أن قواتها دمّرت ثلاث طائراتٍ مسيّرة بعد الاشتباك معها في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

واعتبرت سنتكوم في بيانٍ عبر منصة (إكس X)، تلك المسيرات "تهديداً وشيكاً" للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.

May 2 Red Sea Update



At approximately 2:00 p.m. (Sanaa time) on May 2, 2024, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully engaged and destroyed three uncrewed aerial systems (UAS) in an Iranian-backed Houthi controlled area of Yemen.



