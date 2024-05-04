معهد الفلك المصري يتوقع أول أيام عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- توقع معهد الفلك المصري، أن يكون يوم الأحد الموافق 16 حزيران/يونيو المقبل أول أيام عيد الأضحى.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر د. طه رابح، اليوم السبت 4 نيسان 2024، إن "غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوماً.

وأشار بيان معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 حزيران/يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 حزيران/يونيو 2024.