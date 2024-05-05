اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد 5 أيار 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالآتي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:

100 دولار أميركي = 145.600 دينار عراقي

100 يورو = 154.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 179.000   دينار عراقي

100 ليرة تركي = 4.200  دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2.200 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

1 مثقال ذهب عيار 24 = 540.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 475.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 410.000 دينار عراقي

 

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