رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من منظمة المبادرة الطبية النرويجية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس المجلس التأسيسي لمؤسسة بارزاني الخيرية مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 6 أيار (مايو) 2024، رئيس العمليات الدولية في منظمة المبادرة الطبية النرويجية (Medical Aid Initiative Norway) غاير فيلد.

وجرى في الاجتماع، تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإنساني في إقليم كوردستان.

وأكد رئيس العمليات الدولية للمبادرة الطبية النرويجية على مواصلتهم إرسال المساعدات الطبية الإنسانية إلى إقليم كوردستان، معرباً عن شكره وتقديره لحكومة الإقليم على تسهيلها إيواء اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم.

من جانبه، ثمّن رئيس الحكومة جهود المنظمة النرويجية وما تقدمه من مساعدات، كذلك أثنى على تعاونها مع مؤسسة بارزاني الخيرية في تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الإنساني.