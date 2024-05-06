خبير في الأمن الدولي: إيران وإقليم كوردستان يحتاجان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الخبير في الأمن الدولي برويز رحيم، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، أن إيران وإقليم كوردستان يحتاجان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، معتبراً أن إقليم كوردستان يُعتبر لاعباً مهماً في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال برويز رحيم في مقابلة مع كوردستان24، إن "إيران، في هجماتها على إقليم كوردستان، لم تتمكن من إثبات وجود قاعدة إسرائيلية في الإقليم، وحتى أصدقاؤها في بغداد لم يستطيعوا دعم موقفها، وهذا يُعد أحد أسباب توجيه دعوة لرئيس إقليم كوردستان لزيارة طهران".

وأشار إلى أنه "بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، من المتوقع ظهور عدد من الأنظمة الجديدة في المنطقة، مما أظهر لإيران أنه كلما زادت ضغوطها على إقليم كوردستان، زاد اقترابه من اللاعبين الآخرين، كما في زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان لأمريكا، وزيارة الرئيس التركي أردوغان لبغداد وأربيل، وزيارة السوداني أيضاً إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أن "إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، والعلاقات والتبادلات بين طهران وبغداد، وبين طهران وأربيل، تشهد تراجعاً، بينما تتحسن علاقاتهم مع تركيا".

وشدد الخبير في الأمن الدولي على أن "إيران وإقليم كوردستان يحتاجان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية".

ولفت إلى أن "إيران، حتى هذه الزيارة، كانت تنظر إلى إقليم كوردستان من منظور أمني، إلا أن رئيس إقليم كوردستان غيّر هذه النظرة".

وأكد أن "إقليم كوردستان يُعتبر لاعباً مهماً في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وإيران لا تستطيع تجاهل اللاعبين من غير الدول مثل إقليم كوردستان".

وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يُقوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، ويصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال زيارته إلى طهران، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أكبر أحمديان.