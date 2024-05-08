اقتصاد

محمد شكري: نخطط لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، إن المستثمرين في الإقليم لديهم العديد من الامتيازات.

وخلال مشاركته في النسخة الـ 13 لمنتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي، أكّد شكري أن هناك إعفاء ضريبي للشركات المستثمرة لمدةٍ تصل لنحو 10 سنوات.

وأضاف: إقليم كوردستان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ولها مستقبل جيد، لأن أرضها خصبة ولديها مياه، وأيضاً قانون جديد للاستثمار.

وأشار شكري إلى أن إقليم كوردستان "يشهد انتعاشاً اقتصادياً جيداً في قطاعي الغاز والنفط، والشركات المحلية من كبرى الشركات في العراق، وتعمل في دول حول العالم، في آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى الولايات المتحدة، وبصمتهم واضحة".

لافتاً إلى أن الاستثمارات في إقليم كوردستان "مختلفة ومتعددة، لذلك توجّه المستثمرون الأجانب إلى الإقليم، من الصين والأردن، ولدينا خطة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب".

وختم حديثه بالقول: فتح إقليم كوردستان أبوابه أمام المستثمرين الأجانب، ولدينا وحدة خاصة بهم لخلق بيئة سهلة لتسجيل الشركات الأجنبية، كذلك توفير بيئة قانونية آمنة.

 

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